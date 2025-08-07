 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 717,50
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Entech : Signature d’un contrat pour un système de stockage d’énergie par batterie (BESS), assorti d’un engagement de maintenance sur 20 ans
information fournie par Boursorama CP 07/08/2025 à 17:45

Quimper, le 07 août 2025 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature d’un contrat de construction d’un nouveau système de stockage d’énergie par batterie (BESS) d’un montant de plus de 5 M€.

Entech annonce la signature d’un contrat de plus de 5 M€ avec un acteur majeur de l’énergie portant sur la construction d’un système de stockage par batterie d’une capacité totale d’environ 20 MWh, situé en Loire Atlantique.

La mise en oeuvre de ce contrat sera assurée par Entech Construction, l’activité d’Entech qui regroupe la conception, le développement et l’installation de centrales photovoltaïques au sol et de centrales de stockage.

La mise en service est prévue pour décembre 2026.

Un contrat complémentaire de maintenance a également été signé pour 20 ans, afin de garantir la performance et la disponibilité du système sur le long terme.

Valeurs associées

ENTECH
8,9800 EUR Euronext Paris +7,67%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank