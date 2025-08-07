Entech remporte un contrat

(AOF) - Entech a annoncé la signature d’un contrat de plus de 5 millions d’euros, auprès d’un acteur majeur de l’énergie. L’accord porte sur la construction d’un système de stockage par batterie d’une capacité totale d’environ 20MWh en Loire Atlantique. La mise en œuvre de ce contrat sera assurée par Entech Construction, pour une mise en service prévue en décembre 2026. Un contrat de maintenance a également été signé pour 20 ans afin de garantir la performance et la disponibilité du système sur le long terme.
