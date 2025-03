Entech réduit sa perte nette en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le déploiement progressif d'Entech Energy et Services constitue le troisième pilier sur lequel Entech s'appuiera en 2025 et au-delà, pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable dans le cadre de sa feuille de route à horizon 2029 : un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros, associé à une marge d'Ebitda de 20 à 25%.

(AOF) - Entech a publié ses résultats annuels sur l’exercice 2024 qui a été "exceptionnellement de 9 mois afin de fixer la date de clôture de l’exercice comptable du groupe au 31 décembre". Au cours de cette période, Entech a affiché une perte nette de 602 000 euros contre une perte de 2,9 millions d'euros entre fin mars 2023 et mars 2024. Son Ebitda ressort à 849 000 euros contre un Ebitda négatif à 1,196 million d'euros, faisant ressortir une marge brute de 36,1%. Le chiffre d'affaires ressort à 35,23 millions d'euros contre 45,46 millions au 31 mars 2024 sur 12 mois.

