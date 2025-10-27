 Aller au contenu principal
Entech construit une centrale de stockage d’énergie (BESS) dans le nord de la France
information fournie par AOF 27/10/2025 à 18:23

(AOF) - Entech, société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la signature, en partenariat avec Eiffage Energie Systèmes, d’un contrat portant sur la construction d’une centrale de stockage et du poste HTB (Haute Tension B) associé, pour le compte d’un producteur indépendant d’énergie solaire. La livraison de ce projet est prévue fin mars 2027. Le contrat remporté par Entech et Eiffage Énergie Systèmes porte sur une installation d’une puissance solaire de 5 MWc (pour une production annuelle estimée à 6 000 MWh).

Elle sera dotée d'une centrale BESS de 50 MW capable de stocker l'énergie électrique lorsque le réseau RTE sera en surcapacité, et de réinjecter jusqu'à 100 MWh une à deux fois par jour pendant une vingtaine d'années.

La centrale se compose de six îlots duplicables, reliés à un poste HTB associé. Chacun de ces îlots comprend quatre containers batteries de 5 MWh et deux containers Médium Voltage Station (MVS) de 40 pieds.

Valeurs associées

EIFFAGE
109,0500 EUR Euronext Paris -1,27%
ENTECH
7,9000 EUR Euronext Paris -0,25%
1 commentaire

  • 18:32

    Qui paye cela ? . C'est effectivement une solution pour compenser les fluctation de production de EnRi .. mais ce n'etait pas prévu ..Ils installent des batteries depuis le cuisant Black out Espagnol ..

