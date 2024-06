Entech confirme ses objectifs à horizon 2025-2026

(AOF) - Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a publié ses résultats annuels au titre de l’exercice 2023-2024 d'où ressort une perte annuelle de 2,92 millions d'euros contre une perte de 741000 euros un an plus tôt. Son Ebitda affiche une perte de 1,2 million d'euros sur l’exercice mais ressort, comme prévu, à l’équilibre au second semestre. Le chiffre d'affaires s'élève à 45,68 millions d'euros en hausse de 32%

Entech dispose, au 31 mars 2024, de fonds propres de 26,2 millions d'euros et d'une trésorerie disponible de 9,7 millions d'euros.

Côté perspectives, Entech bénéficie d'une visibilité significative sur l'exercice 2024-2025 avec un carnet de commandes de 41 millions d'euros au 31 mars 2024, contre 32 millions au 31 mars 2023.

L'entreprise confirme, par ailleurs, ses objectifs à horizon 2025-2026, soit un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros associé à une marge d'EBITDA de l'ordre de 20%, et annonce qu'il communiquera au marché ses nouvelles ambitions à moyen terme en octobre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.