Entech - Chiffre d’affaires annuel 2024 : 35,2 M€

Au cours de cette période, Entech a poursuivi sa croissance tout en réorganisant ses activités afin de répondre au mieux aux besoins du marché :

• Entech Construction enregistre un chiffre d’affaires de 25,5 M€, représentant 72% de l’activité. Entech Construction regroupe la conception, le développement et l’installation de centrales photovoltaïques au sol et de centrales de stockage pour le compte de développeurs.

• Entech Solutions enregistre un chiffre d’affaires de 9,6 M€, représentant 27% de l’activité. Ce chiffre d’affaires réalisé en 9 mois représente un volume d’activité supérieur à celui de l’exercice précédent réalisé en 12 mois (7,7 M€). Entech Solutions regroupe la conception, le développement et l’installation de centrales photovoltaïques en toiture et ombrières, ainsi que le prototypage et le développement de projets hydrogène pour le compte d’industriels et/ou d’utilisateurs finaux. L’activité continue de bénéficier d’une demande toujours forte de centrales photovoltaïques en toiture et ombrières, et d’une hausse de la taille moyenne des projets.

• Enfin, Entech Energy & Services a débuté son activité en fin d’exercice et ses revenus proviennent uniquement des services apportés au réseau par les propres installations E-Factory du groupe.