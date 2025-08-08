Ensysce Biosciences Inc devrait afficher une perte de 1,18 $ par action

* Ensysce Biosciences Inc ENSC.OQ ENSC.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à La Jolla en Californie devrait faire état d'une hausse de 257,5% de ses revenus à 650 mille dollars contre 181,8 mille dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ensysce Biosciences Inc est une perte de 1,18 $ par action.

*

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Ensysce Biosciences Inc est de 26,23 $, soit environ 92,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,08 $

8 août