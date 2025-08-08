 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ensysce Biosciences Inc devrait afficher une perte de 1,18 $ par action
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ensysce Biosciences Inc ENSC.OQ ENSC.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à La Jolla en Californie devrait faire état d'une hausse de 257,5% de ses revenus à 650 mille dollars contre 181,8 mille dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ensysce Biosciences Inc est une perte de 1,18 $ par action.

*

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Ensysce Biosciences Inc est de 26,23 $, soit environ 92,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,08 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 13:13 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, contactez RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

Valeurs associées

ENSYSCE BIO
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
ENSYSCE BIO
2,0800 USD NASDAQ 0,00%
