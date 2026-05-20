ENQUÊTE IMMÉDIAT-SpaceX dépose son dossier d'introduction en Bourse tant attendue, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk , a déposé mercredi sa demande d'introduction en Bourse très attendue , qui pourrait permettre de lever le montant le plus élevé jamais enregistré lors d'une première offre publique. La société a déclaré avoir choisi le Nasdaq comme place de cotation pour son entrée en Bourse très attendue, confirmant ainsi ce que des sources proches du dossier avaient déclaré à Reuters ce mois-ci .

COMMENTAIRES:

DAN IVES, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CHEZ WEDBUSH SECURITIES, NEW YORK:

"SpaceX a officiellement déposé son formulaire S-1 en vue d’une introduction en Bourse sous le symbole SPCX, ce qui représente la plus grande introduction en Bourse de l’histoire des marchés boursiers, la société restant au cœur de deux des plus grandes opportunités de croissance pour les décennies à venir.

"Nous continuons de penser que SpaceX et Tesla finiront par fusionner en une seule société en 2027, les bases étant déjà en place pour que les deux entités ne forment plus qu’une seule organisation.

"Musk souhaite détenir et contrôler une plus grande partie de l’écosystème de l’IA et, étape par étape, le Saint Graal pourrait consister à fusionner SpaceX et Tesla d’une manière ou d’une autre afin de créer un lien entre ces deux géants de la technologie disruptive qui cherchent à mener la révolution de l’IA."

DENNIS DICK, TRADER INDÉPENDANT, TRIPLE D TRADING, BARRIE, ONTARIO, CANADA:

"C'est un peu effrayant d'arriver et de dire: "Oui, investissons dans une entreprise de 2.000 milliards de dollars", en espérant qu'elle atteindra les étoiles. Je négocierai probablement des actions SpaceX, mais je ne sais pas si j'en serai un investisseur.

"Il faut réfléchir à ce que cela signifie pour Tesla

TSLA.O . Une fois que SpaceX sera cotée en Bourse, une partie de l’éclat de Tesla va-t-elle commencer à s’estomper? Vous allez désormais avoir un autre moyen de miser sur Elon Musk."

CAROL SCHLEIF, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, BMO PRIVATE WEALTH, MINNEAPOLIS:

"L'espace en général attire les investisseurs. Ils aiment les thèmes optimistes et c'est une nouvelle illustration de l'importance et de la pérennité non seulement de la tendance à l'IA, mais aussi de la transformation technologique, car il s'agit de robots, de l'espace. Il s'agit de fabrication de pointe. Il s'agit des avancées en matière de découvertes scientifiques, de recherche pharmaceutique et d'équipements médicaux. Il s'agit de notre capacité à faire entrer le travail intellectuel dans une nouvelle ère.

"La mission Artemis a suscité l’enthousiasme de nombreuses personnes. Elle a malheureusement été éclipsée par les nombreux événements qui se déroulaient au Moyen-Orient. Mais beaucoup de clients à qui je parle sont très enthousiastes à l’idée qu’Artemis 2 retourne sur la Lune et effectue des travaux préparatoires en vue de la fabrication de matériel sur place."