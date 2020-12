Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enquête en Italie sur les participations de Vivendi dans Mediaset et Telecom Italia Reuters • 15/12/2020 à 17:34









MILAN, 15 décembre (Reuters) - L'autorité de tutelle des communications en Italie, l'Agcom, a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur les participations de Vivendi VIV.PA dans Telecom Italia TLIT.MI et Mediaset MS.MI . Le groupe français est le premier actionnaire de l'opérateur télécoms historique en Italie avec 23,9% du capital et le deuxième du groupe de médias contrôlé par la famille Berlusconi avec une participation de 28,8%, mais des droits de vote réduits à 10%. Une enquête identique a été ouverte sur les participations de Sky Italia, filiale de Comcast CMCSA.O , dans les secteurs des télécoms et des médias en Italie, a ajouté l'Agcom. (Giuseppe Fonte et Elvira Pollina version française Bertrand Bouce, édité par Jean-Michel Bélot)

