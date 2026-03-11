ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les marchés à terme de Wall St reculent légèrement après les données sur l'inflation de février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mercredi, les investisseurs évaluant les chiffres des prix à la consommation de février, conformes aux attentes, et les perspectives de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire.

Un rapport du département du Travail a montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % en février sur une base mensuelle, ce qui est conforme à la hausse de 0,3 % prévue par les économistes interrogés par Reuters. Il s'est établi à 2,4 % en glissement annuel, ce qui correspond à la hausse estimée de 2,4 %.

Le chiffre de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle, alors que les économistes prévoyaient une progression de 0,2 %. Il est ressorti à 2,5 % en glissement annuel, contre une hausse estimée à 2,5 %.

À 8:35 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 143 points, soit 0,3%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 10,5 points, soit 0,15% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 31,75 points, soit 0,13%.