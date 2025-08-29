ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme sur les indices boursiers américains réduisent leurs pertes après les données sur l'inflation

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont limité leurs pertes vendredi, les investisseurs évaluant un rapport sur l'inflation conforme à la politique monétaire de la Réserve fédérale lors de sa réunion du mois prochain.

Un rapport du Département du Commerce a montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,2% en juillet, contre une estimation de 0,2% par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base annuelle, il s'est établi à 2,6 %, alors que les économistes estimaient qu'il était de 2,6 %.

En excluant les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, l'indice a augmenté de 0,3 %, contre une estimation de 0,3 %. En glissement annuel, il a augmenté de 2,9 % contre des estimations de 2,9 %.

À 08:33 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 114 points, soit 0,25%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 17,5 points, soit 0,27%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 110 points, soit 0,46%.