 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 744,17
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Les contrats à terme sur les indices boursiers américains réduisent leurs pertes après les données sur l'inflation
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont limité leurs pertes vendredi, les investisseurs évaluant un rapport sur l'inflation conforme à la politique monétaire de la Réserve fédérale lors de sa réunion du mois prochain.

Un rapport du Département du Commerce a montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,2% en juillet, contre une estimation de 0,2% par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base annuelle, il s'est établi à 2,6 %, alors que les économistes estimaient qu'il était de 2,6 %.

En excluant les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, l'indice a augmenté de 0,3 %, contre une estimation de 0,3 %. En glissement annuel, il a augmenté de 2,9 % contre des estimations de 2,9 %.

À 08:33 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 114 points, soit 0,25%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 17,5 points, soit 0,27%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 110 points, soit 0,46%.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 636,90 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
21 705,16 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500
6 501,86 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 501,86 Pts CBOE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank