Enphase Energy va licencier environ 160 personnes

Enphase Energy ENPH.O a déclaré vendredi qu'elle allait supprimer environ 160 emplois, soit moins de 6 % de ses effectifs, et déplacer certaines fonctions vers des régions à moindre coût dans le cadre d'un plan de rationalisation des opérations et d'amélioration de la rentabilité.

La société estime que les frais de restructuration et de dépréciation d'actifs s'élèveront au total à environ 4,6 millions de dollars, dont 4,2 millions devraient être engagés au cours du premier trimestre.

Elle prévoit également de réduire ses dépenses d'exploitation ajustées pour se situer dans une fourchette de 70 à 75 millions de dollars par trimestre à partir du troisième trimestre 2026.