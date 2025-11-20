Enphase Energy bénéficie d'un nouvel accord de protection

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O augmentent de 1,8 % à 27,37 $ avant le marché

** Enphase annonce un accord de protection avec une société de financement de l'énergie solaire et des batteries de premier plan

** ENPH déclare que l'accord, qui devrait générer 68 millions de dollars de revenus sur 12 à 24 mois à partir de 2026, met en évidence son solide ancrage dans le segment de la propriété tierce

** L'accord comprend les micro-onduleurs IQ9 d'ENPH pour les projets résidentiels, les unités produites aux États-Unis devant être expédiées au premier trimestre 2026

** L'accord permet aux clients de "garantir l'éligibilité au crédit d'impôt pour les nouveaux projets résidentiels", tout en favorisant l'accès à l'énergie propre, déclare Ken Fong, vice-président senior des ventes chez ENPH

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 60,9 % depuis le début de l'année