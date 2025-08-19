 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Enogia : Webinaire avec les investisseurs le 8 septembre à 18h
information fournie par Boursorama CP 19/08/2025 à 09:00

Arthur Leroux, Président Directeur Général, et Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué, sont heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 8 septembre 2025 à 18 heures.
À cette occasion, les dirigeants d’ENOGIA reviendront sur les résultats du 1er semestre 2025 et les ambitions de la Société moyen terme.
Arthur Leroux et Antonin Pauchet répondront également à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l’adresse suivante : enogia@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire du 8 septembre à 18h.

