Enogia : Webinaire avec les investisseurs le 8 septembre à 18h

Arthur Leroux, Président Directeur Général, et Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué, sont heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 8 septembre 2025 à 18 heures.
À cette occasion, les dirigeants d’ENOGIA reviendront sur les résultats du 1er semestre 2025 et les ambitions de la Société moyen terme.
Arthur Leroux et Antonin Pauchet répondront également à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l’adresse suivante : enogia@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire du 8 septembre à 18h.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer