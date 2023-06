ENOGIA sélectionné par un consortium coréen dans le cadre d’un projet de décarbonation du transport maritime

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce la signature d'un accord de développement technologique avec STX Engine, une filiale du conglomérat sud-coréen STX spécialisée dans la fabrication de moteurs marins et industriels à l'échelle mondiale.

Le contrat signé porte sur le développement et la fourniture d'un compresseur dans le cadre d'un projet visant à développer et tester un système de séquestration des gaz d'échappement des moteurs de navires. ENOGIA a été sélectionné par STX Engine en tant que partenaire, au sein d'un consortium regroupant également Hyundai Materials, l'Institut d'Ingénierie Avancée et d'autres acteurs coréens. La Société sera chargée du développement du compresseur qui sera intégré au futur système de capture de CO2.