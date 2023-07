ENOGIA renforce sa situation financière, son actionnariat et sa gouvernance afin d’accélérer l’essor commercial de la société

 Entrée de Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg au capital de la Société et au Conseil d’administration



 Lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 4 millions d’euros



ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce l’arrivée à son tour de table de deux nouveaux investisseurs stratégiques, Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg, à travers leur société commune Duna & Cie, dans le cadre du lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’un montant de 3 992 084 €, par l’émission de 1 996 042 actions nouvelles au prix unitaire de 2 €, avec une parité de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes (l'« Augmentation de Capital »). A l’issue de cette levée de fonds, Eric Blanc-Garin et Yazid Sabeg rejoindront le Conseil d’administration, occupant ainsi deux sièges sur un total de sept.