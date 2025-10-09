Eni vise à transformer son site de Priolo (Italie) en bioraffinerie
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 12:20
La future bioraffinerie, d'une capacité annuelle de 500 000 tonnes, produira du diesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) et du carburant SAF-biojet pour les transports terrestre, maritime et aérien, avec une mise en service prévue d'ici fin 2028.
L'unité Hoop® traitera 40 000 tonnes de déchets plastiques par an pour générer environ 32 000 tonnes d'huile de pyrolyse, première application industrielle de cette technologie après la phase de démonstration lancée à Mantoue en juin 2025.
Ce projet, officialisé en mars 2025 dans le cadre d'un accord avec le ministère des Entreprises et du Made in Italy, s'inscrit dans les objectifs de décarbonisation du groupe Eni et de ses filiales.
Valeurs associées
|15,440 EUR
|MIL
|+1,01%
A lire aussi
-
Des Israéliens dansent sur fond de musique techno, brandissant des drapeaux bleu et blanc et des drapeaux américains sur la place des otages à Tel-Aviv, où quelques milliers de personnes sont rassemblées jeudi matin pour fêter l'accord entre Israël et le Hamas. ... Lire la suite
-
Le romancier hongrois Laszlo Krasznahorkai, lauréat jeudi à 71 ans, du Nobel de littérature, est décrit comme "un écrivain hypnotique", au style exigeant et à l'oeuvre mélancolique voire apocalyptique. "Il vous attire jusqu'à ce que le monde qu'il évoque fasse ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Delta Airlines, Pepsi, Akero Therapeutics, contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sur de faibles variations (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite
-
Les exportations allemandes ont continué leur baisse en août, notamment aux Etats-Unis, sous l'effet des droits de douane américains, a indiqué jeudi l'office de statistiques Destatis. L'indicateur a reculé de 0,5% sur un mois, surprenant les experts interrogés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer