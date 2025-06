Eni: vers une coentreprise avec Petronas en Asie du sud-est information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé à Kuala Lumpur un accord-cadre avec Petronas en vue de créer une nouvelle société conjointe qui regroupera leurs actifs en Indonésie et en Malaisie.



Cette entité, détenue à parts égales (50/50), opérera de manière financièrement autonome et résulte d'un accord préalable exclusif (MoU) signé récemment.



Alignée sur le modèle satellitaire d'Eni, cette opération s'inscrit dans la continuité des coentreprises précédemment établies en Norvège (Var Energy) et en Angola (Azule). Elle marque une étape clé, les deux groupes s'étant accordés sur la valorisation de leurs actifs respectifs.



La société combinée vise une production durable à moyen terme de 500 000 barils équivalent pétrole par jour, essentiellement du gaz. Elle regroupera environ 3 milliards de barils de réserves et bénéficiera d'un potentiel d'exploration supplémentaire de 10 milliards de barils.



Claudio Descalzi, PDG d'Eni, a salué une opération ' transformationnelle ' renforçant les synergies régionales, les infrastructures et l'emploi.



La signature des accords définitifs est attendue d'ici au 4e trimestre 2025.





Valeurs associées ENI 14,110 EUR MIL +0,83%