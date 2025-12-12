 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eni va placer des obligations subordonnées hybrides d'une valeur maximum de 1 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 17:20

Le conseil d'administration d'Eni, présidé par Giuseppe Zafarana, a approuvé aujourd'hui l'émission possible d'une ou plusieurs obligations subordonnées hybrides, à placer auprès d'investisseurs institutionnels.

Ces obligations subordonnées hybrides seront d'une valeur allant jusqu'à un montant total maximum de 1 milliard d'euros, à émettre en une ou plusieurs tranches d'ici le 30 juin 2027.

Les obligations, si elles sont émises, permettront à Eni de maintenir une structure financière équilibrée et seront utilisées à des fins générales d'entreprise.

Valeurs associées

ENI
15,938 EUR MIL +0,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank