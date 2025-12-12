Eni va placer des obligations subordonnées hybrides d'une valeur maximum de 1 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 17:20
Ces obligations subordonnées hybrides seront d'une valeur allant jusqu'à un montant total maximum de 1 milliard d'euros, à émettre en une ou plusieurs tranches d'ici le 30 juin 2027.
Les obligations, si elles sont émises, permettront à Eni de maintenir une structure financière équilibrée et seront utilisées à des fins générales d'entreprise.
Valeurs associées
|15,938 EUR
|MIL
|+0,21%
A lire aussi
-
(AOF) - Wendel (+4,85% à 81 euros) Wendel a progressé après avoir annoncé, en amont de sa réunion investisseurs, que les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte ... Lire la suite
-
Eternelle Lindsey Vonn: un an après son retour à la compétition, l'Américaine a réussi vendredi une performance stratosphérique pour remporter à 41 ans la descente de Saint-Moritz (Suisse), sa première victoire depuis sept ans et la 83e de sa carrière en Coupe ... Lire la suite
-
Le peuple de gauche brésilien a lancé vendredi un appel au rassemblement dans les rues du pays pour s'opposer à la volonté du Parlement brésilien de réduire la peine de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de ... Lire la suite
-
Les marchés boursiers européens ont fini dans le rouge vendredi, rattrapés par l'inquiétude sur le secteur de l'IA au lendemain des résultats du groupe américain de microprocesseurs Broadcom qui ont déçu les investisseurs. Paris a cédé 0,21%, Francfort a perdu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer