Eni souhaite lancer une nouvelle émission d'obligation hybride
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 11:36

Eni souhaite placer une obligation hybride subordonnée perpétuelle, libellée en euros, à taux fixe et destinée uniquement aux investisseurs institutionnels dans le cadre de son programme de bons à moyen terme en euros.

Cette émission vise à maintenir une structure financière équilibrée et à financer les objectifs corporatifs généraux d'Eni indique la direction.

L'obligation hybride sera cotée sur le marché réglementé de Borsa Italiana et à la Bourse du Luxembourg.

Les agences de notation sont également censées attribuer à l'obligation une note BBB / BBB / Baa2 (S&P / Fitch / Moody's).

Pour l'émission de l'obligation hybride, Eni dispose d'un syndicat de banques composé de Banca Akros, BBVA, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Société Générale et UniCredit, qui agiront en tant que co-managers principaux.

Valeurs associées

ENI
16,054 EUR MIL -0,07%
