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Eni réalise un investissement de 70 M$ dans la société canadienne NMG
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 11:40

Eni annonce un investissement en actions dans Nouveau Monde Graphite (NMG), une société canadienne cotée à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York, opérant dans l'industrie du graphite naturel et des matériaux pour batteries avancés.

La transaction porte sur un investissement d'Eni de 70 millions de dollars US, dans le cadre d'une augmentation totale de capital de 297 millions de dollars US.

L'augmentation de capital a également été souscrite par deux grands investisseurs institutionnels canadiens, le Fonds Canada de croissance et Investissement Québec (investisseurs financiers soutenus respectivement par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec), ainsi que par une levée de fonds publics.

Après la finalisation de l'augmentation de capital, Eni devrait détenir une participation correspondant à environ 11,5 % du capital social de NMG et occupera un siège au conseil d'administration.

Cette augmentation de capital vise à soutenir principalement le développement de la mine de Matawinie en graphite naturel de haute qualité, une matière première clé pour le secteur des batteries.

Grâce à cette transaction, Eni aura l'opportunité de négocier des accords d'approvisionnement exclusifs pour le graphite et les matériaux d'anode active. Cela permettra de soutenir l'initiative Gigafactory d'Eni visant à produire des batteries lithium.

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