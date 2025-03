Eni: prolonge son accord de collaboration avec Saipem information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Eni a prolongé son accord de collaboration avec Saipem signé entre les deux entreprises en novembre 2023.



L'accord porte notamment sur la construction de nouvelles bioraffineries et la conversion de raffineries traditionnelles en bioraffineries.



Eni souhaite développer ses capacités de bioraffinage par le développement de nouvelles initiatives de production de biocarburants tant pour l'aviation (SAF, Sustainable Aviation Fuel) que pour la mobilité terrestre et maritime (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil).



Dans le cadre des cet accord, Eni a récemment attribué à Saipem un contrat pour la modernisation de la bioraffinerie Enilive à Porto Marghera, près de Venise.



Le projet prévoit l'augmentation de la capacité de production de l'usine, de 400 000 tonnes par an actuellement à 600 000 tonnes par an et, à partir de 2027, le développement de la production de biocarburant d'aviation durable (SAF).



Eni a également attribué à Saipem un contrat pour la conversion de la raffinerie de Livourne en une bioraffinerie d'une capacité de 500 000 tonnes de charge biogénique.



Le groupe, à travers sa filiale Enilive, dispose actuellement d'une capacité de production dans le secteur du bioraffinage de 1,65 million de tonnes par an et a pour objectif de la porter à plus de 5 millions d'ici 2030.





Valeurs associées ENI 14,460 EUR MIL +0,51%