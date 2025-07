Eni: projets conjoints avec Petronas en Asie information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son CEO, Claudio Descalzi, a rencontré ce matin à Rome le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, en présence du CEO de PETRONAS, Tengku Muhammad Taufik.



Cet entretien a permis de faire le point sur l'avancement de la combinaison des actifs d'Eni et de PETRONAS en Indonésie et en Malaisie. Cette nouvelle entité, détenue à parts égales et autonome financièrement, vise une production durable de 500 000 barils équivalent pétrole par jour à moyen terme, principalement gazière, en s'appuyant sur des réserves totales d'environ 3 milliards de barils équivalent pétrole et un potentiel d'exploration de 10 milliards de barils équivalent pétrole.



















Descalzi et Taufik ont également présenté au Premier ministre malaisien l'état du projet de bioraffinerie que PETRONAS, Enilive et Euglena développent sur le site industriel de PETRONAS à Pengerang, en Malaisie. L'usine, construite entièrement à partir de zéro, utilisera la technologie Ecofining d'Eni pour produire du SAF pour l'aviation et du diesel HVO.



Enfin, les discussions ont porté sur de potentielles initiatives supplémentaires dans la transition énergétique, notamment en matière de capture et stockage de carbone (CCS) et de production d'agri-matières premières pour la bioraffinerie, conformément au modèle intégré d'Eni.





























Valeurs associées ENI 13,976 EUR MIL +1,35%