Eni: production de gaz chypriote à Cronos information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 15:07









(CercleFinance.com) - Eni a signé un accord avec l'Égypte et Chypre pour le développement et l'exportation du gaz chypriote du bloc 6 de Cronos au large de Chypre.



'Cet accord est une étape concrète dans l'établissement d'un hub gazier en Méditerranée orientale, en capitalisant sur l'infrastructure existante d'hydrocarbures de l'Égypte et en positionnant Chypre en tant que producteur et exportateur de gaz' indique le groupe.



Le gaz sera transporté et traité dans les installations existantes de Zohr pour être ensuite liquéfié dans l'usine de GNL de Damiette pour être exporté vers les marchés européens.



Claudio Descalzi, DG d'Eni, a déclaré : ' Cet accord ouvre la voie à l'acheminement du gaz chypriote sur le marché en temps opportun, contribuant ainsi à la sécurité énergétique et à la compétitivité de l'approvisionnement énergétique. L'Égypte et Chypre réaffirment leur rôle dans le pôle énergétique émergent de la Méditerranée orientale, qui est appelé à jouer un rôle croissant dans l'approvisionnement mondial en gaz dans un avenir proche'.





