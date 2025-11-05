Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 17:35
Cette opération est réalisée dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.
Depuis le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 74 814 202 actions (soit 2,38 % du capital) pour une contrepartie totale de 1 080 047 861,05 euros.
Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 166 424 529 actions soit 5,29 % du capital social.
Valeurs associées
|15,968 EUR
|MIL
|+0,36%
