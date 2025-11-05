 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 107,50
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 17:35

Au cours de la période du 27 au 31 octobre 2025, Eni a acquis sur Euronext Milan 3 147 279 actions (soit 0,10 % du capital), à un prix moyen pondéré par action égal à 15,8867 euros, pour un montant total de 50 000 023,53 euros.

Cette opération est réalisée dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.

Depuis le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 74 814 202 actions (soit 2,38 % du capital) pour une contrepartie totale de 1 080 047 861,05 euros.

Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 166 424 529 actions soit 5,29 % du capital social.

Dividendes

Valeurs associées

ENI
15,968 EUR MIL +0,36%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank