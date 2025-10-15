 Aller au contenu principal
Nikkei 225
48 257,79
+1,23%
Eni poursuit son programme de rachat d'actions
15/10/2025

Eni a acquis sur Euronext Milan 3 283 799 actions (soit 0,10 % du capital) du 6 au 10 octobre 2025, à un prix moyen pondéré par action égal à 15,2263 euros, pour un montant total de 49 999 999,55 euros dans le cadre du programme d'actions propres.

Dès le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 65 019 486 actions (soit 2,07 % du capital) pour un montant total de 930 047 858,89 euros.

Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 156 629 813 actions soit 4,98 % du capital social.

Valeurs associées

ENI
14,722 EUR MIL 0,00%
