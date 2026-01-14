 Aller au contenu principal
Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 17:22

Eni a acquis sur Euronext Milan 2 989 991 actions (équivalentes à 0,10 % du capital commun) au cours de la période du 5 au 9 janvier 2026.

Ces rachats ont été réalisés au prix moyen pondéré par action égal à 16,1626 euros, pour une contrepartie totale de 48 325 914,37 euros dans le cadre du programme d'actions du Trésor approuvé par l'Assemblée des actionnaires le 14 mai 2025.

Dès le début du programme de rachat le 20 mai 2025, Eni a acquis 105 858 720 actions (soit 3,36 % du capital social) pour une contrepartie totale de 1 578 325 904,71 euros.

Compte tenu des actions du trésor déjà détenues, des achats effectués et des actions gratuites accordées aux dirigeants d'Eni et aux employés, Eni détient 192 686 734 actions équivalant à 6,12 % du capital commun.

