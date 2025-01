Eni: Plenitude double ses capacités renouvelables en Espagne information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Plenitude annonce avoir porté sa capacité installée d'énergies renouvelables en Espagne à près de 950 MW en 2024, doublant ainsi ses capacités par rapport à 2023.



Cette croissance inclut la finalisation de 150 MW du projet Caparacena à Grenade et 250 MW dans les parcs solaires Renopool (Estrémadure) et Guillena (Andalousie).



La société, filiale d'Eni, a également atteint 4 GW de capacité renouvelable installée dans le monde et dispose en Espagne d'un portefeuille de projets supplémentaires totalisant 820 MW, attendus entre 2025 et 2026.



Plenitude vise une capacité globale de 8 GW d'ici 2027.





