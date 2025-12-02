Eni lance la phase 2 de son projet de GNL au Congo
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 13:47
Ce lancement est permis par l'arrivée de l'unité flottante de liquéfaction Nguya FLNG, une installation longue de 376 mètres sur 60 mètres de large, et l'introduction du gaz dans le nouveau système d'infrastructure offshore.
La phase 2 comprend trois plateformes de production, l'unité Scarabeo 5 dédiée au traitement et à la compression des gaz, ainsi que le FLNG Nguya pour la liquéfaction et l'exportation, avec une capacité allant jusqu'à 3 millions de tonnes par an.
Cette configuration intégrée permet le plein développement des ressources gazières des champs offshore de Nené et Litchendjili, et garantit un débit constant à la fois vers Tango FLNG, opérationnel depuis fin 2023, et Nguya FLNG.
'La phase 2 a été lancée seulement 35 mois après le début de la construction du FLNG de Nguya, établissant une nouvelle référence dans le secteur en matière de rapidité et d'efficacité dans l'exécution', met en avant Eni.
Valeurs associées
|16,232 EUR
|MIL
|+0,33%
A lire aussi
-
Le président américain Donald Trump a accusé les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle, dont deux candidats de droite sont sortis au coude-à-coude, en laissant une gauche moribonde. L'homme d'affaires Nasry Asfura, ... Lire la suite
-
Airbus traverse une zone de turbulences. Trois jours après avoir dû rappeler en urgence près de 6.000 A320 pour corriger un problème logiciel, l'avionneur fait face à un nouveau couac : des défauts sur les panneaux de fuselage fournis par un sous-traitant. Résultat, ... Lire la suite
-
Stéphane Gigou (Trigano) : "Nous avons prouvé que nous pouvons maintenir une rentabilité importante dans un contexte difficile !"
Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano , était l'invité de l'émission Ecorama du 2 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com . Parmi les sujets abordés : la publication des résultats financiers, l'évolution des ventes de camping-cars ... Lire la suite
-
(AOF) - Apple a annoncé que John Giannandrea, vice-président senior en charge du Machine Learning et de la stratégie IA, quittait ses fonctions et occuperait le poste de conseiller auprès de l'entreprise avant de prendre sa retraite au printemps 2026. Apple a également ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer