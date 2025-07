Eni: la division Versalis Oilfield Solutions voit le jour information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Versalis, filiale chimique d'Eni, annonce le transfert de son unité Oilfield Chemicals dans une nouvelle société, Versalis Oilfield Solutions S.r.l., opérationnelle depuis le 1er juillet 2025.



Versalis précise que cette réorganisation vise à regrouper les compétences clés et les activités stratégiques liées aux services pétroliers au sein d'une entité unique, plus focalisée et efficiente. Les opérations concernent la R&D de formulations chimiques avancées, la commercialisation de solvants et d'additifs pour le forage pétrolier, ainsi que l'accompagnement technique et commercial.



Selon Versalis, cette initiative doit permettre de renforcer la gestion, diversifier le portefeuille clients et saisir de nouvelles opportunités dans un secteur en constante évolution. Eni ajoute que la nouvelle structure bénéficiera de synergies accrues et d'une organisation dédiée pour accélérer la croissance et optimiser l'efficacité commerciale et technologique.







Valeurs associées ENI 14,054 EUR MIL +1,91%