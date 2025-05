Eni: filière d'huiles végétales durables en Côte d'Ivoire information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa filiale Eni Natural Energies a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire pour développer des filières agricoles destinées à la production d'huiles végétales pour la bioraffinerie.



L'accord vise notamment à renforcer la filière hévéicole et à introduire des cultures oléagineuses sur des terres marginales, sans concurrencer la production alimentaire.



Lors du Salon international de l'agriculture d'Abidjan, les partenaires ont salué les retombées positives d'un projet en cours qui transforme les résidus d'hévéa en biocarburant, au bénéfice de milliers d'agriculteurs.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de mobilité durable d'Eni et dans le Plan national de développement ivoirien.





