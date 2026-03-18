Eni fait avancer ses projets gaziers en Indonésie
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 13:03
Ces développements, au large de l'est de Kalimantan, combinent des technologies de pointe avec l'exploitation des infrastructures existantes, notamment l'unité de production flottante (FPU) de Jangkrik et l'usine de liquéfaction de Bontang.
"La FID pour ces projets démontre une fois de plus la forte capacité d'Eni à maximiser la valeur en combinant une performance exceptionnelle en exploration avec un modèle de développement accéléré distinctif", affirme la major italienne.
Le plan de développement Gendalo et Gandang, dans des profondeurs d'eau allant de 1 000 à 1 800 mètres, comprend le forage de sept puits de production et l'installation de systèmes de production sous-marine en eaux profondes reliés à l'unité FPU de Jangkrik.
Pour le hub nord, le projet prévoit le forage de 16 puits de production à des profondeurs d'eau comprises entre 1 700 et 2 000 mètres, ainsi que l'installation de systèmes sous-marins liés à un FPSO nouvellement construit.
Les deux projets devraient débuter en 2028 et Eni atteindra un plateau de production de 2 bscfj de gaz et 90 000 bpj de condensat en 2029. Ils font partie des actifs qu'Eni souhaite apporter au rapprochement en cours avec Petronas.
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