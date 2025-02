Eni: discute de ses perspectives au Ghana information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Eni a fait part, vendredi, d'une rencontre entre son directeur général, Claudio Descalzi, et le président du Ghana, John Dramani Mahama, afin de discuter des activités de l'entreprise dans le pays.



M. Descalzi a notamment présenté les résultats du projet Offshore Cape Three Points (OCTP), principal investissement privé au Ghana, achevé en avance et sous budget, avec une production de pétrole en 2017 et de gaz en 2018.



Le gaz OCTP, représentant 70 % de la production nationale, est entièrement destiné à la consommation locale, rappelle Eni.



La réunion a aussi permis d'aborder les nouvelles opportunités d'exploration et les projets d'Eni pour la diversification économique du pays.





