Eni dépasse les attentes, le titre carbure
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 10:30
Le chiffre d'affaires atteint 20,2 milliards d'euros, en baisse de 2% sur un an. L'EBIT ajusté proforma s'élève à 3 milliards d'euros, en repli de 12% mais dépassant le consensus (2,81 MdEUR).
Si l'EBIT de la division Exploration & Production, recule de 19% à 2,64 milliards d'euros (61% au-dessus du consensus). Par ailleurs, la production d'hydrocarbure a augmenté de 6% pour atteindre 1,76 million de bep/j (barils équivalent pétrole par jour), là où le consensus tablait sur 1,72 million.
Le segment Global Gas & LNG Portfolio enregistre quant à lui une progression de 21% de son EBIT à 346 millions d'euros, tandis qu'Enilive affiche une hausse de 35% à 233 millions d'euros.
Enfin, Plenitude recule à 98 millions d'euros (-26%) et la chimie reste déficitaire avec une perte de 188 millions d'euros.
'Dans un contexte de prix plus bas, toutes nos métriques opérationnelles, économiques et financières ont dépassé les attentes', souligne Claudio Descalzi, CEO d'Eni. 'Nous poursuivons notre stratégie de croissance équilibrée, renforçons notre portefeuille et exécutons notre transition énergétique, tout en maintenant un bilan solide et une politique de retour aux actionnaires attractive'.
Eni relève pour la deuxième fois sa prévision de génération de cash pour 2025, désormais attendue à 12 milliards d'euros (contre 11,5 milliards précédemment). Le programme de rachat d'actions est augmenté de 300 millions d'euros, à 1,8 milliard d'euros (+20%).
Le groupe relève également sa guidance de production annuelle, attendue entre 1,71 et 1,72 million de bep/j.
Frédéric Lorec, chargé du dossier chez AlphaValue s'attend à une réaction positive des marchés.
Valeurs associées
|15,942 EUR
|MIL
|+2,28%
