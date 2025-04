Eni: contrat PPA de 10 ans avec Autostrade per l'Italia information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que la société Autostrade per l'Italia a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) de dix ans avec Plenitude (société détenue à 100% par Eni et notamment spécialisée dans le production d'énergie renouvelable) portant sur l'intégralité de la production d'un parc éolien de 16 MW situé à Banzi (Italie).



Le contrat prévoit la vente d'environ 390 GWh sur toute la période ainsi que la cession des garanties d'origine associées.



' Cet accord confirme notre rôle de partenaire pour les PPA de long terme et renforce notre engagement dans la transition énergétique des grandes entreprises italiennes ', a souligné Alessandro Della Zoppa, responsable des renouvelables chez Plenitude.







Valeurs associées ENI 11,418 EUR MIL -1,21%