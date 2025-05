Eni:construction de 3 centrales photovoltaïques pour Marelli information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 12:48









(CercleFinance.com) - Plenitude, société contrôlée par Eni, et Marelli ont signé un accord pour la construction de trois centrales photovoltaïques.



Les usines seront situées sur les sites de production de Marelli à Melfi (Potenza), Sulmona (L'Aquila) et Turin, avec une capacité installée totale de 5,4 MWc.



Sur le site de Melfi, Plenitude a également conçu une Communauté Energétique pour Marelli dans le cadre de la configuration de l'Autoconsommation Individuelle à Distance (AID).



En ce qui concerne les sites de production de Sulmona et de Turin, les centrales photovoltaïques auront une capacité installée de 4 MWc et 400 kWc.



' Nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration avec Marelli, un leader mondial du secteur automobile, et de les soutenir dans le défi de la transition énergétique avec des solutions basées sur un modèle de partage d'énergie renouvelable auquel nous croyons fermement ', a déclaré Vincenzo Viganò, responsable du marché italien de détail de Plenitude.





