Eni cède 25% de sa filiale Enilive au fonds KKR pour 2,9 milliards d'euros

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le géant italien des hydrocarbures Eni a annoncé jeudi la signature d'un accord sur la cession au fonds d'investissement américain KKR d'une participation de 25% dans Enilive, sa filiale spécialisée dans le bioraffinage, pour 2,9 milliards d'euros.

La transaction valorise l'ensemble de la filiale à 11,75 milliards d'euros, indique dans un communiqué Eni, en estimant que cette cession "renforce la structure financière" d'Enilive.

Selon l'accord, Eni réalisera une augmentation de capital de 500 millions d'euros avant la finalisation de la transaction "afin de créer une société exempte de dettes".

Le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, applique ainsi ce qu'il appelle une stratégie "satellitaire" visant à créer des unités indépendantes spécialisées et capables d'attirer des investisseurs de "valeur" et financer ainsi la croissance du groupe.

Dans la même optique, Eni avait placé en juin sur les marchés 10% du capital de la société italienne d'ingénierie pétrolière Saipem pour un montant de 393 millions d'euros, tout en restant son premier actionnaire.

"Avec le soutien de KKR, Enilive est en mesure de renforcer ses plans de croissance ambitieux et de continuer à fournir des solutions de transition énergétique", a commenté M. Descalzi, cité dans le communiqué.

Enilive est spécialisé dans le bioraffinage, la production de biométhane et des solutions de mobilité intelligente, dont la société de partage de véhicules Enjoy.

Cette filiale d'Eni possède en outre un réseau de stations-service proposant notamment des carburants issus de matières premières renouvelables.

Enilive prévoit de porter sa capacité de bioraffinage à plus de 3 millions de tonnes par an d'ici 2026, soit le double de la fin 2023, et plus de 5 millions de tonnes d'ici 2030.

Le bioraffinage est la transformation de productions agricoles notamment en biocarburants.

KKR investit dans Enilive "pour accélérer la mobilité durable et la transition énergétique", a fait valoir le fonds dans un communiqué séparé.

Le fonds indique investir régulièrement dans divers actifs en Italie depuis 2005, "s'engageant concrètement à soutenir le développement économique et social du pays".

KKR a rappelé avoir finalisé en juillet l'acquisition du réseau fixe de Telecom Italia et son intégration dans FiberCop, "créant ainsi le réseau à large bande le plus étendu d'Italie, desservant quelque 16 millions de foyers".