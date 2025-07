Eni: accord autour du recyclage des plastiques complexes information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 11:26









(Zonebourse.com) - Eni fait savoir que Versalis, sa filiale chimique, et Acea Ambiente ont signé un protocole d'accord visant à développer des solutions de recyclage avancées pour les plastiques post-consommation et post-industriels.



Les deux entreprises évalueront ensemble les flux de déchets issus des installations d'Acea pour leur intégration dans les processus de recyclage de Versalis, notamment via la technologie chimique Hoop.



Le partenariat prévoit aussi de potentiels investissements dans de nouvelles installations.



Selon Adriano Alfani, CEO de Versalis, l'objectif est de bâtir ' des chaînes d'approvisionnement durables et évolutives '.





