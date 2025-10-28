 Aller au contenu principal
Engie signe un nouveau contrat d'achat d'électricité aux Etats Unis
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 09:49

Engie annonce la signature d'un nouveau contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Meta. Ce contrat porte sur l'intégralité de la production de son futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall au Texas.

Ce projet de 600 MW, dont la mise en service est prévue en 2027, sera le plus grand actif d'Engie aux États-Unis. Le Groupe dispose de plus de 11 GW de capacité en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries).

Meta achètera 100 % de la production de ce parc afin d'alimenter ses centres de données aux États-Unis.

Avec ce nouvel accord, la capacité totale des contrats d'achat d'électricité renouvelable signés entre Engie et Meta atteint plus de 1,3 GW, répartis sur quatre grands projets renouvelables au Texas.

' Ce nouvel accord avec Meta illustre pleinement la capacité d'Engie à concevoir et à réaliser des projets renouvelables d'envergure, en mobilisant efficacement l'ensemble de la chaîne de valeur locale ' a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Enhie, en charge des activités Renewable & Flexible Power.

