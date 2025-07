Engie : se replie de -2% vers 19,5E information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 12:44









(CercleFinance.com) - Engie qui vient de culminer sous 20,15 le 1er juillet se replie de -2% vers 19,5E: le titre est sur le point d'enfoncer le support des 17 et 19 juin, ce qui libèrerait un potentiel de repli jusque sur 16,9, le plancher du 20 mai et ex-zénith du 23 avril).





Valeurs associées ENGIE 19,6500 EUR Euronext Paris -1,45%