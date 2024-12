Engie: remporte un projet éolien offshore de 250 MW information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - ENGIE annonce avoir remporté, via Ocean Winds, sa joint-venture à 50-50 avec EDP Renewables dédiée à l'éolien offshore, un projet flottant de 250 MW auprès du Ministère chargéde l'Industrie et de l'Energie, dans le cadre de l'appel d'offres AO6.



Le projet, nommé ' Eoliennes Flottantes d'Occitanie ' (EFLO), produira 1 TWh d'électricité renouvelable par an, soit l'équivalent des besoins énergétiques annuels de 500 000 personnes.



Ce projet renforcera la filière éolienne offshore en France, en partenariat avec la Banque des Territoires.







Valeurs associées ENGIE 15,12 EUR Euronext Paris +1,17%