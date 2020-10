Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie-L'Etat a voté contre la cession du bloc de Suez à Veolia Reuters • 05/10/2020 à 20:54









PARIS, 5 octobre (Reuters) - L'Etat, actionnaire d'Engie ENGIE.PA , s'est prononcé contre la proposition de cession de la participation de Suez SEVI.PA à Veolia VIE.PA , annonce lundi le ministère de l'Economie. "En l'absence d'accord amiable entre les deux entreprises Veolia et Suez, l'Etat, actionnaire à hauteur de 22% de l'entreprise Engie, a voté contre la proposition de cession du bloc de Suez à Veolia lors du conseil d'administration d'Engie du lundi 5 octobre 2020", dit-il dans un communiqué. (Leigh Thomas, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.44% SUEZ Euronext Paris -4.17% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.97%