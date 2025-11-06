Engie : Ebit à 9 mois -7,3%, objectifs annuels vus dans le haut de la fourchette

Logo d'Engie

Engie a fait état jeudi d'un Ebit hors nucléaire en baisse organique de 7,3% sur les neuf premiers mois de l'année, à 6,3 milliards d'euros, l'énergéticien français invoquant un contexte de diminution des prix et de fort recul des volumes hydrologiques.

Le groupe confirme également sa guidance pour 2025, soulignant que celle-ci devrait se situer dans le haut de sa fourchette.

Le résultat net récurrent part du groupe devrait se situer dans le haut de la fourchette de 4,4 à 5,0 milliards d'euros en 2025 tandis que l'Ebit hors nucléaire est attendu dans la moitié haute de la fourchette indicative de 8,0 à 9,0 milliards d'euros.

L'Ebitda hors nucléaire d'Engie ressort à 9,8 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en baisse organique de 3,9%.

Les revenus de l'activité "Renewables & BESS" ont chuté de 6,9% sur la période, principalement en raison de la normalisation des volumes liée à une moindre hydrologie en France, tandis que "Gas generation" accuse un recul de 12,8%.

L'Ebit de l'activité nucléaire affiche une baisse organique de 53,8%, résultant "principalement d'un effet volume négatif lié à l'arrêt définitif de Doel 1 en février 2025, ainsi qu'aux arrêts de conformité de Tihange 3 au deuxième trimestre et de Doel 4 au troisième trimestre", explique Engie dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)