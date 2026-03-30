Engie, Delfingen, Casino... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Afyren

La société de greentech annoncera ses résultats annuels.

Boa Concept

L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Casino

Le groupe Casino a publié ses résultats annuels 2025, marqués par un net redressement opérationnel. Si les indicateurs de rentabilité repassent au vert, l'avenir du distributeur reste suspendu à une restructuration financière massive.

Delfingen

Le leader mondial de la protection des câblages a publié des résultats annuels 2025 marqués par une nette amélioration de ses marges et un désendettement accéléré.

Engie

Le groupe énergétique renforce sa présence dans les infrastructures électriques avec des projets stratégiques soutenant les renouvelables.

Herige

Le groupe spécialisé dans le négoce de matériaux de gros.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats annuels.

Kering

Kering annonce avoir finalisé sa prise de participation initiale de 20% dans Raselli Franco Group, l'un des plus grands manufacturiers indépendants de joaillerie de luxe en Europe.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés rendra compte de ses résultats annuels.

LightOn

Le spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public publiera ses résultats annuels.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage signalera ses résultats annuels.

Solutions30

Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 au titre de l'exercice 2025 s'établit à 892,4 millions d'euros, en recul de 5,4% par rapport au chiffre d'affaires 2024 retraité de la contribution du Royaume-Uni et de l'activité télécom cédée en Espagne.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats annuels.