Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Engie: créé Engie Vianeo pour la mobilité électrique information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - Engie annonce la création d'une nouvelle marque, Engie Vianeo, dans le but de répondre, dès cet été, aux besoins croissants des utilisateurs de véhicules électriques qui circuleront en France.



À l'horizon 2025, Engie ambitionne de développer 12 000 points de charge électrique en France pour les véhicules légers et les poids lourds.



L'idée d'Engie Vianeo est aussi d'accompagner les collectivités, entreprises, propriétaires fonciers, logisticiens, gestionnaires de flotte et transporteurs dans leurs enjeux de décarbonation pour permettre à tous les consommateurs de se déplacer sans émission de particules et encourager ainsi la transition vers une mobilité moins émettrice.



Engie ajoute qu'environ 1000 premiers points de charge ont été installés (réseaux autoroutiers, parkings, en voirie à Strasbourg et dans la Métropole Aix-marseille Provence...) et permettront aux ' électro-automobilistes ' de découvrir la marque dès à présent.