Engie confirme ses perspectives malgré la baisse des prix de l'énergie sur les marchés

( AFP / JOEL SAGET )

L’énergéticien Engie a confirmé ses perspectives de résultats annuels malgré la baisse des prix de l'énergie sur les marchés et un fort recul des volumes hydrologiques, en raison selon lui d'une contribution importante de son plan de performance et d'un quatrième trimestre attendu en hausse soutenue.

Le chiffre d'affaires est stable à 52,8 milliards d'euros (+0,2%) et le résultat opérationnel (Ebit) hors nucléaire a baissé de 10,5% à 6,3 milliards, a annoncé l’énergéticien dans ses résultats publiés jeudi. A périmètre et taux de change constants, l'activité ressort en hausse de 1,8% et le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts en baisse de 7,3%.

"Engie a enregistré une performance solide sur les neuf premiers mois de l'année, malgré un environnement de marché caractérisé par une baisse des prix de l'énergie", a commenté Catherine MacGregor, la directrice générale du groupe.

"Notre plan de performance a très bien démarré avec une contribution positive de près de 500 millions d'euros sur neuf mois", a-t-elle ajouté. "Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre le haut de notre fourchette de guidance pour l'année".

Engie table sur un résultat net récurrent part du groupe dans le haut de la fourchette de 4,4 à 5,0 milliards d'euros en 2025.