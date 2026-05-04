 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Engie concrétise deux projets éoliens en France
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 08:58

Le groupe, via Ocean Winds, sa co-entreprise dédiée à l'éolien en mer et détenue à 50/50 avec EDP Renewables, a annoncé la mise en opération complète d'EMYN et le démarrage de la production d'électricité du parc pilote EFGL.

Au large de la Vendée, EMYN a franchi une étape décisive avec l'installation de sa dernière turbine qui marque l'achèvement des travaux de construction en mer, moins de trois ans après leur lancement, menés dans un contexte industriel complexe et des conditions météorologiques exigeantes.

EMYN est le premier parc éolien en mer de la co-entreprise à entrer en exploitation complète en France. Il comprend 61 éoliennes posées, d'une capacité totale de 500 MW qui produisent désormais une électricité renouvelable équivalente à la consommation annuelle d'environ 800 000 personnes.

En outre, EFGL, situé à 16 km au large de Port-La-Nouvelle en Occitanie, a injecté ses premiers mégawattheures sur le réseau, ouvrant la voie à sa mise en service complète. Le parc est constitué de trois éoliennes de 10 MW installées sur des fondation flottantes. A terme, il devrait produire près de 110 000 MWh par an, soit la consommation électrique annuelle de 50 000 habitants.

Valeurs associées

ENGIE
27,8900 EUR Euronext Paris -0,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Le logo d'Air Liquide à Paris
    Air Liquide cède ses activités de production de biogaz aux USA, en France, en Norvège et en Suède
    information fournie par Reuters 04.05.2026 09:21 

    Air ​Liquide a annoncé lundi ​avoir cédé ​ses activités ⁠de production ‌de biogaz aux États-Unis, ​en ‌France, ⁠en Norvège et en ⁠Suède ‌à Mobius ⁠Renewables. Selon ‌un ⁠communiqué du groupe ⁠français, ‌l'opération comprend ​plusieurs ‌unités de production et ​infrastructures ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 04.05.2026 09:00 

    * SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne, expliquant sa décision par le fait, qu'à ses yeux, l'UE n'a pas respecté ... Lire la suite

  • REXEL : La situation technique est plutôt incertaine
    REXEL : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 04.05.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ADP : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ADP : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 04.05.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank