Engie concrétise deux projets éoliens en France
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 08:58
Au large de la Vendée, EMYN a franchi une étape décisive avec l'installation de sa dernière turbine qui marque l'achèvement des travaux de construction en mer, moins de trois ans après leur lancement, menés dans un contexte industriel complexe et des conditions météorologiques exigeantes.
EMYN est le premier parc éolien en mer de la co-entreprise à entrer en exploitation complète en France. Il comprend 61 éoliennes posées, d'une capacité totale de 500 MW qui produisent désormais une électricité renouvelable équivalente à la consommation annuelle d'environ 800 000 personnes.
En outre, EFGL, situé à 16 km au large de Port-La-Nouvelle en Occitanie, a injecté ses premiers mégawattheures sur le réseau, ouvrant la voie à sa mise en service complète. Le parc est constitué de trois éoliennes de 10 MW installées sur des fondation flottantes. A terme, il devrait produire près de 110 000 MWh par an, soit la consommation électrique annuelle de 50 000 habitants.
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