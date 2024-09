Engie : Catherine MacGregor vers un deuxième mandat

(AOF) - Le Conseil d’administration d’Engie a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale en avril 2025 le renouvellement du mandat d’administratrice de Catherine MacGregor, avec l'intention de la reconduire en tant que directrice générale.

"Depuis son arrivée à la tête d'Engie en janvier 2021, Catherine MacGregor et le comité exécutif qu'elle a mis en place ont recentré le groupe et transformé en profondeur son organisation et sa culture pour en faire un leader de la transition énergétique. Sous sa direction, Engie a traversé la crise énergétique, renforcé ses fondamentaux, et le groupe présente aujourd'hui un bilan solide", précise un communiqué de presse.

