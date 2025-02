Engie : bondit vers 17,5E, pourrait viser 19E information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Engie bondit vers 17,5E, ouvrant un 'gap' au-dessus de 16,62E (ex-zénith de fin avril 2024) pour établir un nouveau record absolu.

Compte tenu d'une dernière oscillation vers 14,32E, le prochain objectif devrait se situer vers 18,9/19E.







Valeurs associées ENGIE 17,56 EUR Euronext Paris +6,30%