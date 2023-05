Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : 7ème séance de repli consécutif, -6,5% en cumulé information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - Engie aligne une 7ème séance de repli consécutif, une 8ème sur une série de 9 et repasse en 2 semaines de 15 à 14E (soit -6,5%).

Le titre enfonce le palier des 14,13E, ex-zénith du 8 mars et plancher d'ouverture du 8 avril.

Le prochain support se dessine vers 15,4E, l'ex-plancher du 17 mars.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.70%